وزير التعليم العالي يستقبل المدير الجديد لمكتب اليونسكو بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأربعاء، الدكتور عبدالعزيز المزيني، المدير الجديد لمكتب اليونسكو بالقاهرة.

وفي بداية اللقاء، قدم الوزير التهنئة للدكتور المزيني بمناسبة توليه المنصب الجديد كمدير للمكتب الإقليمي لليونسكو في الدول العربية، وممثل للمنظمة في مصر.

وطالب الوزير بتفعيل دور المكتب وتنشيط أدائه خلال الفترة المقبلة، عن طريق زيادة الفعاليات والنشاطات والمبادرات المتعلقة بدعم أهداف منظمة اليونسكو في التربية والعلوم والثقافة.

وأشار عبدالغفار إلى حرص مصر على تقديم كل الدعم لمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة؛ حتى يصبح واحدا من أهم المكاتب الإقليمية الفاعلة للمنظمة؛ بما يعبر عن دور مصر المحوري في المنطقة، واستثمارا لمكانتها، وليكون المكتب مركزا لنشر الثقافة والعلوم في المنطقة العربية والإسلامية، ودعم الروابط والصلات التي تربط بين الدول العربية، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها في الأبحاث العلمية.

وناقش الطرفان تنفيذ مبادرات مشتركة، من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمكتب الإقليمي لليونسكو لدعم العلوم التطبيقية وتكنولوجيا الاتصالات ونشر الثقافة العلمية والتشجيع على الابتكار وبحث التعاون في برامج اليونسكو بمجالات التربية والعلوم والثقافة والمعلوماتية والاتصالات والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وبحث الاجتماع إطلاق مبادرة مشتركة من القاهرة لتحفيز البحث العلمي في العلوم التطبيقية والتكنولوجيات الحديثة والترويج لها بين الأجيال الجديدة تشجعيا للطلاب على الإقبال على دراسة العلوم الحديثة ودعم البحث العلمي العربي في مجالات الرياضيات والفيزياء والتكنولوجيا والعلوم الأساسية.

ولفت الوزير إلى اهتمام مصر بدعم الإبداع والابتكار وتشجيع براءات الاختراع وتطوير المناهج الدراسية بما يواكب التغيرات العالمية والاهتمام بالبرامج الدراسية الحديثة في علوم الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات وتكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى ترحيب مصر بنقل خبراتها في التعليم العالي والبحث العلمي لشعوب المنطقة العربية من خلال الفعاليات والأنشطة المشتركة مع منظمة اليونسكو.

ومن جانبه أكد المزيني على سعادته بتولي هذه المهمة، مشيرا إلى حرص منظمة اليونسكو من خلال مكتبها في القاهرة على تبني العديد من المبادرات في مختلف برامج المنظمة خلال المرحلة القادمة، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وباقي الوزارات المعنية في مصر لتشجيع دراسة العلوم خاصة العلوم التطبيقية وتشجيع الإبداع والابتكار بهدف تحسين مؤشرات البحث العلمي العربية وغرس مفاهيم الإبداع وتعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية العربية المتميزة في المجالات العلمية، مؤكدا على أهمية ما يمثله ذلك من انعكاس على دعم التحول الاقتصادي لشعوب المنطقة.

كما أشاد الدكتور المزيني بدور القاهرة التاريخي الرائد في التعليم والثقافة، وبالتقدم الذي حققته في تطوير التعليم والبحث العلمي، والنهضة العمرانية الكبيرة التي حققتها مصر مؤخرا.

وقدم الوزير الدعوة للدكتور المزيني للمشاركة في فعاليات إطلاق أول تصنيف مصري للمعاهد والمراكز البحثية، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع مؤسستي سيماجو، والسيفير، والذي يحاكي التصنيفات العالمية للجامعات؛ بهدف تحسين ترتيب المؤسسات البحثية المصرية، وتشجيع التنافس بينها في تطوير البحث العلمي.

حضر اللقاء الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور حسام عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لوزراة الصحة، والدكتورة هدى عبدالمجيد، مدير برامج العلوم باليونسكو.