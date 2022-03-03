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كورونا واستعدادات رمضان.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية

10:57 ص الخميس 03 مارس 2022
كورونا واستعدادات رمضان.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويهدف الاجتماع لمتابعة مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

كما يناقش الاجتماع تقارير الوزراء المختلفة عن الاستعداد لشهر رمضان واحتياطي السلع الغذائية في ضوء التطورات العالمية.

مصطفى مدبولي الحكومة العاصمة الإدارية شهر رمضان فيروس كورونا

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