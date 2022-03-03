"كابونجا" الرجل الخارق: باكل بـ٦٠٠ جنيه يوميا.. وأسست فريق للمصارعة

كتب- أسامة علي:

قال أشرف كابونجا، المصنف كأقوى رجل في العالم بموسوعة جينيس العالمية، أن الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كان حلم يسعى لتحقيقه.

ونجح "كابونجا"، في كسر الرقم القياسي الأسترالى الذي سجله أحد الأشخاص بسحبه 204 أطنان عام 2021، كما نجح اليوم في سحب مترو الأنفاق بذراعيه داخل إحدى ورش شبرا الخيمة.

وأضاف "كابونجا" في حواره مع مصراوي، أن صعب العقبات التي يواجهها في حياته هو توفير نفقات الأكل والشرب، كما تحدث عن أسرار القوة الخارقة التي يتمتع بها.

وإلى نص الحوار

- بداية، كيف اكتشفت موهبتك؟

من صغري عندي حاجات غريبة بعملها، ولكن في مرة كنت بهرج مع أصحابي في "الجيم" كانوا عايزين يرفعوا "كاوتش" عربة ضخم، ومش عارفين، وروحت رفعته، وبعدها زقيت الأتوبيس بصباعي، فأصحابي اتفاجئو.

بعدها، لقيت أصحابي كل شوية يجيبلولي حاجه أكبر عشان اسحبها وأزقتها وأول مرة سحبت أتوبيس ومرة "لودر"، ومن هنا بدأت البحث عن الرجال الخارقين والقوة الخارقة على الإنترنت، وقرأت أيضًا عن موسوعة جينيس، وشجعت نفسي وعزمت اني أدخل الموسوعة.

- متى انضممت لموسوعة جينيس؟

قدمت في موسوعة جينيس عام ٢٠١٧، لتحقيق رقم قياسي لرجل هندي كان حققه في ٢٠١٥ ، ولكن كانوا محتاجين مبلغ مالي كبير حوالي ربع مليون جنيه "ومكنش معايا".

وسعيت كثيرًا وتعبت لنحو 9 أشهر، إلى أن تعرفت على كابتن فارس محمد والذي بدوره عرفني على كابتن محمد إبراهيم، الذي ساعدني في تحقيق الشروط المطلوبة للتقديم بموسوعة جينيس (بعد عذاب).

- كم مرة تتمرن في اليوم؟

بتمرن مرتين تلاته داخل الجيم في اليوم، مرة الصبح ومرة آخر النهار، ولكن عندما يكون هناك لعب على سحب أوزان تقيلة، لازم أتمرن على أوزان أكثر وبذل مجهود وتعب اكتر.

- هل بالفعل تمكنت من تأسيس فريق للمصارعة؟

نعم، أنا مؤسس أول فريق مصارعة في مصر والوطن العربي وأفريقيا عام 2014 وحتى 2018، وكنت بنام في الشارع طوال هذه الفترة، ومشاوير بين القاهرة والإسماعيلية لتحقيق هذا الحلم.

- ما هو أصعب تحدي واجهته؟

أصعب حاجه بواجهها في حياتي، هو توفير نفقات الأكل والشرب الخاصة بي.. فأنا أحتاج في اليوم من 500 إلى 600 جنيه على الأكل فقط.

ما هو النظام الغذائي الذي تعتمد عليه؟

أنا عامل لنفسي نظام غذائي متكامل، ما بين شرب اللبن في الصبح وتنويع الاكل بين البيض والخضراوات والسمك واللحمة والفراخ، بشوف جسمي عاوز أيه وبعمله.

- هل تلقيت تشجيع ودعم من أقاربك؟

ملقتش حد يشجعني، وكله كان شايف أن الطريق مسدود ولكن ثقتي في الله كانت كبيرة، وكان عندي إرادة لتحقيق حلمي.

- هل هناك أحد من عائلتك لديه قوة خارقة؟

لا مفيش حد من أسرتي لديه هذه القوة الخارقة.

- هل عائلتك فخورين بما تقدمه؟

نعم، عائلتي فخورين بيا، لكن والدتي خايفه عليا من الحسد.