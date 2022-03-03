اليوم.. الأزهر يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمركز المؤتمرات

كتب - محمود مصطفى:

يحتفل الأزهر الشريف، بذكرى الإسراء والمعراج، اليوم الخميس، بذكرى الإسراء والمعراج، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضح الأزهر الشريف، أنه سيتم عقد ندوة بعنوان "الإسراء والمعراج.. الإيمان والأوطان" بمركز المؤتمرات، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وقيادات من الأزهر الشريف.

ويأتي الحفل ضمن برنامج الأزهر الشريف، تحت عنوان (الإسراء والمعراج.. الإيمان والأوطان)، والذي يشتمل على تنفيذ ندوات لتعريف المجتمع المدني بالمخاطر التي يتعرض لها الوطن، وإبراز الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة.