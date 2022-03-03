أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

اليوم.. الأزهر يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمركز المؤتمرات

04:00 ص الخميس 03 مارس 2022
اليوم.. الأزهر يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمركز المؤتمرات

الأزهر الشريف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى:

يحتفل الأزهر الشريف، بذكرى الإسراء والمعراج، اليوم الخميس، بذكرى الإسراء والمعراج، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضح الأزهر الشريف، أنه سيتم عقد ندوة بعنوان "الإسراء والمعراج.. الإيمان والأوطان" بمركز المؤتمرات، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وقيادات من الأزهر الشريف.

ويأتي الحفل ضمن برنامج الأزهر الشريف، تحت عنوان (الإسراء والمعراج.. الإيمان والأوطان)، والذي يشتمل على تنفيذ ندوات لتعريف المجتمع المدني بالمخاطر التي يتعرض لها الوطن، وإبراز الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة.

الأزهر الشريف ذكرى الإسراء والمعراج مركز المؤتمرات

الخبر التالى:

ماذا قال أعضاء الشيوخ عن النائب الراحل عبد الحي عبيد؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |1288 حالة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا