مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 3/3/2022، الموافق 29 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 4:55 صباحًا
أذان الظهر 12:08 صباحاً
أذان العصر 3:26 مساءً
أذان المغرب 5:55 مساءً
أذان العشاء 7:11 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 4:59 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً
موعد أذان العصر 3:30 مساءً
موعد أذان المغرب 5:58 مساءً
موعد أذان العشاء 7:16 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 4:51 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً
موعد أذان العصر 3:21 مساءً
موعد أذان المغرب 5:51 مساءً
موعد أذان العشاء 7:07 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:49 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً
موعد أذان العصر 3:22 مساءً
موعد أذان المغرب 5:53 مساءً
موعد أذان العشاء 7:05 مساءً
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