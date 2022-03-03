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مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات

01:00 ص الخميس 03 مارس 2022
مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 3/3/2022، الموافق 29 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 4:55 صباحًا

أذان الظهر 12:08 صباحاً

أذان العصر 3:26 مساءً

أذان المغرب 5:55 مساءً

أذان العشاء 7:11 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 4:59 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً

موعد أذان العصر 3:30 مساءً

موعد أذان المغرب 5:58 مساءً

موعد أذان العشاء 7:16 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 4:51 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً

موعد أذان العصر 3:21 مساءً

موعد أذان المغرب 5:51 مساءً

موعد أذان العشاء 7:07 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:49 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً

موعد أذان العصر 3:22 مساءً

موعد أذان المغرب 5:53 مساءً

موعد أذان العشاء 7:05 مساءً

مواقيت الصلاة محافظات مصر مواقيت الاذان

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