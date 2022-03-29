تعليمات مشددة من وزير الكهرباء بإصدار فواتير دقيقة تعبر عن الاستهلاك الحقيقى

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، تكثف من جهودها على مدار الفترات الماضية لمواجهة أي أخطاء في فواتير استهلاك الكهرباء نتيجة أخطاء فردية ليست مقصودة، إلا أن هناك تعليمات وتوجيهات من قبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالحرص على مراجعة كافة فواتير الكهرباء والتأكد من صحتها ودقتها.

وأكد المصدر فى تصريحات لمصراوي، أن جميع فواتير الكهرباء تخضع لـ٦ مراحل مختلفة من المراجعة الدقيقة، إذ يتم إجراء عملية المراجعة بمنتهى الدقة والشفافية مع استبعاد القراءات الشاذة لاستخراج فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين.

وفى هذا الإطار اتخذت شركات التوزيع التسع عدد من الإجراءات أبرزها تفريغ للوحدات على برنامج القراءات وكذلك استخراج تقارير متعددة منها الاستهلاكات الشاذة والأكواد الخطأ وتغيير العدادات، وكل ما يتم تسجيله على الوحدة يجري استخراج تقارير بها بعد التفريغ مع مراجعة ما تم من إجراءات بمعرفة موظفين غرفة تحديث القراءات وتصحيح الأخطاء.

ونوه إلى أنه بعد الانتهاء من كشف جميع المشتركين داخل الإدارة، يتم طباعة تقارير تسمى "تقارير الإصدار"ويتم مراجعتها ثم يُجرى إرسال ملف البيانات لمركز الإصدار لطباعة الفواتير، وقبل الطباعة في مركز الإصدار يتم طباعة تقرير بالاستهلاكات الشاذة أو غير النمطية ويجري مراجعتها وبعدها تأتي مرحلة الطباعة، علمًا بأنه فور الانتهاء من الطباعة يتم تسليم الإيصالات للفرع والذي يقوم بدوره بتسليمها للتحصيل، الذي يبدأ بعملية التحصيل من المشتركين بدءًا من يوم واحد في الشهر.

وأشار إلى أنه في حال تقدم أي مشترك بشكوى عن طريق "الواتس آب" أو مركز الشكاوى أو 121، يجري بحثها فورًا وإجراء المعاينة اللازمة للتأكد من القراءة والأحمال والتعديل في حالة وجود خطأ، والرد على المشترك بحد أقصى 48 ساعة.

ولتسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد، أكد أنه تم التوسع في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، وذلك باستخدام "كود السداد الإلكتروني" الموجود على إيصال فواتير الكهرباء.

وفيما يتعلق بطرق سداد فواتير الكهرباء المختلفة فإنه يتم من خلال التالي:-

- الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

- 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي".

- فوري: 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

-12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store)·

- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)·

- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) و10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

- يمكن لسكان القاهرة الواقعين فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهى (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

- يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي "إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة".

أما بالنسبة لشحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع:-

- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن).

- فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية

- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهي "مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعى".​