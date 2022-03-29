تعرف على مواعيد عمل المطاعم والكافتيريات السياحية في رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الخاص بمواعيد فتح المطاعم والكافتريات السياحية في رمضان.

ونص القرار على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافتريات السياحية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق في الثانية صباحا.

ومن المقرر بدء تنفيذ القرار بداية من الجمعة الأول من شهر أبريل المقبل، بحسب الجريدة الرسمية.​