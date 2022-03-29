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التنفيذ يبدأ الجمعة.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخفيف قيود كورونا

10:16 م الثلاثاء 29 مارس 2022
التنفيذ يبدأ الجمعة.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخفيف قيود كورونا

شهر رمضان

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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوانح الصحية بشأن تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع حلول شهر رمضان.

ونصت القرارات على السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وأداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

كما تم الموافقة أيضًا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان.

كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ومن المقرر بدء تنفيذ تلك القرارات بداية من الجمعة الأول من شهر أبريل المقبل، بحسب الجريدة الرسمية.​

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