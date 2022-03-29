وزير الزراعة: رفع الحظر عن تصدير النحل المصري للسعودية

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع الحظر عن تصدير نحل العسل المصري إلى المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك وفقا ‏لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، يفيد بقيام وزارة الزراعة السعودية برفع الحظر المفروض على استيراد نحل العسل المصري، حيث تم عقد اجتماع بالرياض بين رئيسي الحجر الزراعي في مصر والسعودية على هامش اجتماعات اللجنة المصرية - السعودية المشتركة.

وناقش الطرفان رفع حظر استيراد النحل المصري من الجانب السعودي، وقد أكد العطار أن الجانب المصري جاهز لتنفيذ كافة اشتراطات الجانب السعودي فيما يخص النحل المصري، وذلك من خلال هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع المعاهد البحثيه المتخصصة.

من جهته، أشاد رئيس الحجر الزراعي السعودي بجهود الجانب المصري في هذا الملف، واتفق الطرفان على استئناف تصدير النحل المصري، حيث تم اليوم إدراج مصر ضمن المناشئ المعتمدة لاستيراد نحل العسل على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك لدى الجانب السعودي.

ورحب الجانب المصري بإيفاد لجنة فنية من المختصين بوزارة الزراعة السعودية لاعتماد قائمة المناحل المصرية الراغبة في التصدير للمملكة.​