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وزيرة البيئة تتفقد جناح مصر بمعرض إكسبو ٢٠٢٠

08:23 م الثلاثاء 29 مارس 2022
وزيرة البيئة تتفقد جناح مصر بمعرض إكسبو ٢٠٢٠

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

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كتب - محمد نصار:

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لجناح مصر بمعرض إكسبو ٢٠٢٠، وذلك على هامش مشاركتها بأسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بدبي.

وأعربت وزيرة البيئة عن فخرها واعتزازها بالجناح المصرى المشارك بفعاليات إكسبو ٢٠٢٠ حيث يستعرض المعرض تاريخ مصر القديم، والتطور الحالي للدولة المصرية، ورؤيتها للمستقبل.

وأكدت وزيرة البيئة أن المشاركة المصرية بمعرض إكسبو دبى ٢٠٢٠ بجناح على درجة عالية من التميز والإبداع تدعو للفخر وتسهم في جذب أنظار العالم لزيارة مصر باعتبارها قلب العالم العربي.

وقد تفقدت فؤاد، خلال الزيارة، كافة المعروضات والشاشات التفاعلية، والمستنسخات الفرعونية، وغرفة آلة الزمن، والمشروعات القومية الكبرى مثل المدن الذكية الجديدة ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة والجلالة والعلمين، ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات الصناعية والزراعية الى جانب مشروعات النقل والطاقة.

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