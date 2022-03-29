برلماني يطالب بزيادة العلاوات الدورية لـ10 %

كتب - نشأت علي:

طالب النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، بزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة والمعاشات المدنية والعسكرية لـ10%.

جاء ذلك، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، لتكون اعتبارًا من الأول من أبريل 2022

وأضاف داوود في كلمته: لا بد أن نتعامل مع منطق وواقع، حيث أن الزيادة المعروضة، في مشروع القانون: لا تغني ولا تسمن من جوع، والعلاج ليس في حجم ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية وانخفاض الجنيه.

وتابع عضو مجلس النواب، بأن الارتفاع في الأسعار في كل دول العالم، ولكن تعاملهم ومعالجتهم للأمر، يتم بإجراءات جيدة تقف في صف المواطن المصري، مشيرا إلى أن 95% من المواطنين مقبلون على التقديم في برنامج تكافل وكرامة، ولا بد من اتخاذ إجراءات تقف في صف المواطن المصري.