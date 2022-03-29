وزير السياحة الأردني يزور الأهرامات: "العالم يقف فخرًا وإعزازًا"

كتب- مصراوي:

زار نايف حميدي الفايز، وزير السياحة والآثار الأردني والوفد المرافق له منطقة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار زيارته الرسمية لحضور الاجتماع الـ٤٨ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والتي تترأسها وتستضيفها مصر على مدار يومي 28 و 29 مارس الجاري.

وكان في استقباله أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث رحب به وشرح له نبذة عن تاريخ المنطقة وعملية بناء الأهرامات الثلاثة وخاصة هرم الملك خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع من العالم القديم.

وخلال الجولة التي شملت زيارة الأهرامات الثلاثة ومنطقتي البانوراما وتمثال أبو الهول، أشار مدير عام آثار الهرم إلى حرص وزير السياحة والآثار الأردني، على زيارة حرم تمثال أبو الهول والاستماع إلى شرح مفصل عن تاريخ وطريقة نحت التمثال وما تم في المنطقة من أعمال مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية أسفل تمثال أبو الهول.

وقال محيي الدين: خلال الزيارة التقى وزير السياحة والآثار الأردني، بمجموعة من الطلاب المصريين المتواجدين في رحلة داخل المنطقة الأثرية، وتحدث معهم عما تحظى به مصر من حضارة عظيمة يحترمها العالم أجمع ويقف عندها العالم في فخر وإعزاز، وأنهم هم مستقبل الحضارة المصرية القديمة.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الوزير والوفد المرافق له عن سعادتهم واستمتاعهم بزيارة الأهرامات ووعد بزيارة أخرى قريبا ليستمتع بما في المنطقة الأثرية من عظمة بناءها وإعجاز نحت تمثال أبو الهول، كما حرص على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارته.

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