ختام فعاليات ورشة عمل الممارسات الزراعية بالمعمل المركزي للنخيل

مصر للطيران تحتفل بمرور ٩٠ عامًا على إنشائها بمعرض إكسبو دبي

كتب- أحمد مسعد:

اختتم المعمل المركزي للنخيل فعاليات ورشة عمل الممارسات الزراعية الجيدة للنخيل بحضور الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل.

وتناولت الورشة عدة محاور وهي التعريف بأهمية الأصناف العربية والأماكن المناسبة لزراعتها بمصر وإظهار دور القطاع الخاص في تتمية وانتشار الأصناف العربية وأيضًا عمليات الخدمة الراسية الأصناف العربية بمصر، وأيضًا العمليات والممارسات التي تتناسب مع الأصناف العربية تحت الأجواء المصرية والغير مصرية.

من جانبة قال مدير المعمل، إن الندوة تناولت النقاط التالية كيفية التحكم في سوسة النخيل الحمرا والإدارة المتكاملة لآفات النخيل الحشرية في الحقل والإدارة المتكاملة الآفات التمور المخزونة وإدارة المقاومة لفعل مبيدات الآفات.

وتناولت الورشة، أمراض النخيل الفطرية وكيفية إدارتها وأمراض النخيل الفسيولوجية وطرق مكافحة أمراض النخيل وحاضر في الورشة أستاذة من المعمل المركزي للنخيل والحضور ممثلين عن المركز القومي للبحوث وجنوب سيناء وأساتذة من الجامعات المصرية، وفي الختام الفعاليات، تم توزيع الشهادات.

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