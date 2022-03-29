حدث في 8 ساعات| 4 لقاءات رئاسية.. وتفاصيل طقس أول أيام رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية كان أبرزها، إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من اللقاءات تضمنت لقاء وزير خارجية قطر، وكذلك محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مباحثات رئاسية مهمة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى القاهرة، مؤكداً دعم مصـر كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة، والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، في إطار المبدأ المصري الثابت الداعم لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها، وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه.

كما استقبل السيسي، تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب أنا باولا وزير الشباب والرياضة الأنجولية، والسفير نيلسون مانويل السفير الأنجولي بالقاهرة.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس جواو لورينزو، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها أنجولا في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الأمني والعسكري المشترك، وكذلك على صعيد التعاون الفني وبناء القدرات.

كما استقبل الرئيس السيسي، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، حيث رحب بزيارته إلى القاهرة، طالباً نقل تحياته لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومثمناً التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم إيف ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث نقلت رسالة من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، تضمنت الإعراب عن الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والكونغو الديمقراطية، والتميز الذي وصلت إليه تلك العلاقات، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي، أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة.

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثالث والمنطقة المركزية

تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب شرق القناة بالجيش الثالث الميداني، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للجاهزية القتالية للفرد المقاتل وتأهيله وفقاً لأحدث النظم القتالية الحديثة والمتطورة.

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يلعب لصالح مصر.. ماذا قالت "الأرصاد" عن طقس السنغال؟

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في العاصمة السنغالية داكار؛ التي تشهد مباراة المنتخب المصري مع نظيره السنغالي مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت منار، خلال حديثها إلى "مصراوي": إن العاصمة السنغالية داكار تشهد أجواء ربيعية معتدلة خلال فترات النهار والليل؛ حيث تتراوح درجات الحرارة نهارًا بين 20 و22 درجة مئوية، على أن تتراوح ليلًا بين 18 و19 درجة مئوية.

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الحكومة تنفى تعاقد هيئة البريد مع شركات شحن جديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري.

وزير السياحة يعلن مواعيد عمل المطاعم والكافتيريات خلال رمضان

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتحديد مواعيد عمل المطاعم والكافتيريات المرخصة سياحياً خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب بيان اليوم، يكون مواعيد فتح المطاعم والكافتيريات، يومياً من الساعة 5 صباحاً وتُغلق الساعة 2 صباحاً، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق ١ أبريل المقبل وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

الأرصاد تكشف توقعات طقس أول يوم في رمضان

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال أول رمضان الكريم 1443 هجرية الموافق 2022.

وقالت منار لمصراوي: "من المتوقع أن تشهد البلاد أول يوم رمضان ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بدءًا من يوم الجمعة وحتى السبت المقبل والذي يوافق أول يوم صيام في شهر رمضان".

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بدء حجز 5500 وحدة متبقية في بسكن مصر ودار مصر وجنة:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في فتح باب الحجز مرة أخرى لشقق سكن مصر ودار مصر وجنة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأربعاء في تمام الساعة الـ11:59 مساء، بعد أن انتهى الحجز المخصص لمشروع سكن مصر ودار مصر، الأسبوع الماضي.

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بشرى قبل رمضان.. الصحة تكشف تفاصيل الوضع الوبائي لكورونا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 44% خلال الأسبوع الماضي.

وأشار الوزير، عقب اطلاعه على التقارير التي تتضمن المعدلات الخاصة بنسب تردد المرضى على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، إلى انخفاض معدلات التردد والحجز بالمستشفيات بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن انخفاض نسب إشغال الأقسام الداخلية، والرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات خلال شهر مارس الجاري، مؤكدًا الانخفاض الملحوظ والمستمر لتلك النسب، بما يشير إلى تراجع انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع نتائج فحص الإنفلونزا، وكورونا المستجد في برنامج الترصد للأمراض التنفسية الحادة، فضلاً عن اطلاعه على توزيع تصنيف التسلسل الجيني لحالات تحورات فيروس كورونا، بما يساهم في معرفة التحورات بشكل استباقي من خلال مراكز الترصد الـ25 الموزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

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