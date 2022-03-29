الجيزة: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 4 مناطق - فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن مواصلة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار تنفيذ الموجه الـ ١٩ لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، وضبط حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مع إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع المحافظ، مجهودات مركز ومدينة أطفيح في إزالة تعديات على الأراضي أملاك الدولة بقرية بني صالح على مساحة ١٧٥م ومصادرة سيارة خلاطة خرسانة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الطالبية

إزالة هنجر مقام بالمخالفة على مساحة ٧٠٠ متر تقريبا بالقطاع الجنوبي وتمت الإزالة بالكامل.

الحوامدية

إزالة سقف كامل بالدور الأرضي بمساحة ٧٠م٢ تقريباً بعقار يقام بالمخالفة بشارع فاروق بيومي بمنطقة منى الأمير، مع مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

منشأة القناطر

إزالة ٤ حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرى الإخصاص والمناشي والمنصورية وبهرمس بمساحات تتراوح ما بين ٥٠ إلى ١٥٠ م٢ رصدتها وحدة المتغيرات المكانية.

وجار متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.