بعد حلول فصل الربيع.. الأرصاد للمواطنين: ارتدوا الملابس الصيفية في هذا الموعد

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد ارتداء المواطنين الملابس الصيفية، بالتزامن مع حلول فصل الربيع.

وقال شاهين في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، إن فصل الربيع بدأ في الـ 21 من مارس الجاي، ويفضل الانتظار لمرور الشهر الأول من فصل الربيع، مشيرا إلى أن الأجواء تبدأ في الاستقرار في النصف الثاني من أبريل.

وأشار إلى أنه مع تقدم أيام من فصل الربيع يحدث تقارب بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، التي تصل حاليا إلى أكثر من 15 درجة مئوية، على أن يقل فارق الدرجات تدريجيًا، لحين اعتدال الأجواء تمامًا على كافة أنحاء الجمهورية في فترات النهار والليل، على أن يتم ارتداء بعدها الملابس الصيفية وتوديع الملابس الشتوية.