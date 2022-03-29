شمال يمين احنا المصريين.. تفاصيل رحلة طائرة "الأحلام" لنقل مشجعي المنتخب إلى السنغال وعودتهم

كتب- محمد عبيد:

غادرت الجماهير المصرية على رحلة مصر للطيران إلى السنغال، اليوم الثلاثاء، لمؤازرة المنتخب القومي في المباراة المصيرية أمام نظيره السنغالي والمؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، مرددةً "شمال يمين احنا المصريين".

وأعد قطاع الكرنك بشركة "مصر للطيران" برنامجًا خاصًّا للجماهير، بدأ بعمل "باكدج" كامل للسفر والعودة وحضور المباراة، وكذلك الانتقالات الداخلية بين المطار والاستاد بنحو 23 ألف جنيه.

واختار القطاع الشركة الطائرة من طراز دريملاينرز المعروفة بطائرة "الأحلام" للسفر إلى السنغال؛ لعدة أسباب، منها توفير الوقت والترانزيت على الجماهير؛ خصوصًا أنها رحلة طويلة تستغرق 6 ساعات، ولن يكون هناك مجال لإقامة الجماهير لمدة ليلة؛ حيث ستعود الجماهير إلى القاهرة فور انتهاء اللقاء، والطائرة مزودة بوسائل ترفيه كثيرة؛ منها الإنترنيت، ويمكن للمشجعين متابعة مختلف البرامج الترفيهية خلال ساعات السفر الطويلة، وتم توفير طاقمين للرحلة؛ بسبب طول المسافة .

وتضمن البرنامج استقبال الجماهير داخل مبنى الركاب 3 بالمطار، والإسراف على إنهاء إجراءات سفرهم بالمطار، وتسليمهم هدايا رمزية من الشركة وأعلام مصر؛ لمؤازرة المنتخب في مباراته المصيرية .

ويواجه المنتخب القومي نظيره السنغالي في مباراة الإياب، اليوم الثلاثاء، في السابعة مساء، والمؤهلة لنهائيات لكأس العالم لكرة القدم في قطر ٢٠٢٢، وكانت مباراة الذهاب بالقاهرة انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف .