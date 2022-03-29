قبل فصل الصيف.. 4 خطوات لصيانة التكييفات للحد من ارتفاع الفواتير

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الخطوات المهمة والصحيحة التي يجب أن يتبعها المواطنون مع اقتراب فصل الصيف؛ لعل أبرزها صيانة التكييفات.

وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم الثلاثاء، ضرورة اتباع عدة خطوات لصيانة "التكييف"؛ بهدف تجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء، بالتزامن مع دخول فصل الصيف التي تتطلب استهلاكات كبيرة من قِبل المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفي ما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من كفاءة التكييف قبل موسم الصيف:

ـ الحرص على تغيير الفلاتر، أو على الأقل تنظيفها؛ لأن تراكم الأتربة في الفلتر، يقلل من كفاءة التكييف.

ـ معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير، وما إلى ذلك.

ـ فحص مجاري الهواء، تعد من الخطوات المهمة أيضًا.

ـ معاينة خطوط التبريد