بروتوكول بين وزارة الأوقاف ومؤسسة "مودة" لتطوير مسجد السيدة عائشة

كتب - محمود مصطفى:

وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مودة" برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، في ضوء المبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير مساجد آل البيت.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة لتطوير مساجد آل البيت في يوليو 2021م بشكل متكامل، ضمن التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للعمل على تطوير المساجد، على أن يكون البدء بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.

ونص بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف ومؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت، على القيام بأعمال تطوير وترميم "مسجد السيدة عائشة (رضي الله عنها)" بالقاهرة داخليًّا وخارجيًّا، ورفع كفاءته وفقًا للمعايير الدولية التراثية من أجل المحافظة على رونق، وبهاء هذا المسجد العريق، لكي يظل دائمًا منارة وواجهة مشرفة لكل المصريين والمسلمين والزائرين من جميع بقاع الأرض.

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