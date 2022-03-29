محمد شبانة يعتذر عن عدم الاستمرار سكرتيرًا عامًا لنقابة الصحفيين

كتب- مينا غالي:

أعلن الكاتب الصحفي محمد شبانة، اعتذاره عن منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، بعد صدور حكم من القضاء الإداري باستمراره عضوًا بمجلس النقابة دون التقيد بمنصب في هيئة المكتب لصفته النيابية بمجلس الشيوخ، لحين إصدار حكم نهائي في هذه القضية.

وقال شبانة: في ظل احترام أحكام القضاء المصري وبعد الحكم الذي صدر من القضاء الإداري باستمراري عضوًا بمجلس النقابة دون التقيد بمنصب في هيئة المكتب لصفتي النيابية بمجلس الشيوخ واتساقًا مع المنهج الذي نتبعه وتربينا عليه بالعمل النقابي على مدار تاريخ هذا الكيان العظيم، وهو عدم التمسك بالمناصب طالما نقدم خدماتنا للزملاء طوال الوقت وفي أي مكان وبأي موقع.

وأضاف الكاتب الصحفي: على الرغم من أن القرار الأخير لمجلس النقابة هو بقاء الحال على ما هو عليه مع الاستمرار في الإجراءات القضائية؛ حيث إن الحكم الذي صدر لا يزال بدرجته الأولى، وكان المجلس قد قرر تقديم الاستشكال وكذلك الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا وانتظار البت فيهما وَفق السوابق النقابية.

وتابع شبانة: وعلى الرغم من كل ذلك ولضرب المثل في أن العمل النقابي الخدمي لا يحتاج إلى المناصب داخل هيئة المكتب؛ فإنني أعلن اعتذاري عن الاستمرار في موقعي سكرتيرًا عامًّا لنقابة الصحفيين؛ لحين إصدار الحكم النهائي بهذه القضية.

وواصل الكاتب الصحفي: وأعيد الآن تسليم الأمانة مؤقتًا للنقيب لطرحها على المجلس لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مع استمراري في أداء عملي النقابي والخدمي عضوًا بمجلس النقابة في ظل الثقة الكبيرة والهائلة من حضراتكم .

واستطرد شبانة: وحقًّا أتوجه بكل الشكر والحب والامتنان لآلاف الزملاء والزميلات الصحفيين الذين تلقيت منهم الرسائل والاتصالات وطالبوني بالانتظار لحين إصدار الحكم النهائي بالمحكمة الإدارية العليا؛ ولكنني أردت أن أضرب مثلًا في احترام أحكام القضاء؛ وهو أمر نحافظ عليه أدبياً كنقابة وبيت لكل الصحفيين المصريين أو كنائب بالبرلمان المصري، حتى إن كانت لنا وجهات نظر أخرى، وهذه وجهات نظر علينا إثباتها وبالقانون وبنفس المسلك القضائي المحترم.

واختتم الكاتب الصحفي: نهاية أتقدم بخالص التقدير والاحترام لحضراتكم ومستمر معكم عضوًا بمجلس النقابة، إن شاء الله.