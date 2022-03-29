مجلس النواب يوافق على قرارين جمهوريين بشأن اتفاق مع البنكين الأسيوي والدولي

كتب - نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام)، بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي، للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 109 لسنة 2022.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن طريقة إقرارالموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 110 لسنة 2022.

جاء ذلك بعدما استعرض النائبة أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تقرير اللجنة المشتركة بشأن القرارين.

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائى على 3 مشروعات قوانين سبق للمجلس مناقشتهم والموافقة عليهم فى المجموع

وجاءت القوانين كالتالى:

1) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

2) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

3) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.