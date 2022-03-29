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يلعب لصالح منتخب مصر.. ماذا قالت "الأرصاد" عن طقس السنغال؟

01:22 م الثلاثاء 29 مارس 2022
يلعب لصالح منتخب مصر.. ماذا قالت "الأرصاد" عن طقس السنغال؟

مباراة مصر والسنغال

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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في العاصمة السنغالية داكار؛ التي تشهد مباراة المنتخب المصري مع نظيره السنغالي مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت منار، خلال حديثها إلى "مصراوي": إن العاصمة السنغالية داكار تشهد أجواء ربيعية معتدلة خلال فترات النهار والليل؛ حيث تتراوح درجات الحرارة نهارًا بين 20 و22 درجة مئوية، على أن تتراوح ليلًا بين 18 و19 درجة مئوية.

لمعرفة التفاصيل في الفيديو التالي:

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منتخب مصر لسنغال قس السنغال رجات الحرارة
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