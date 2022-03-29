لأول مرة.. مؤسسة مصرية تمنح ميزة للأسرة التي لا يزيد أبناؤها عن اثنين

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن مجلس الجامعة قرر تخفيض المصروفات الدراسية بنسبة 15% لمنسوبي الجامعة عند التحاق أبنائهم بالبرامج الأكاديمية المميزة، بشرط ألا يزيد عدد أبناء الأسرة الواحدة عن اثنين.

وأرجع زكي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، القرار إلى إيمان الجامعة كإحدى مؤسسات الدولة المصرية بدورها المجتمعي والمبادرة باتخاذ إجراءات تحفيزية وتشجيعية للأسر المصرية؛ لدعم استراتيجية الدولة المصرية نحو مجابهة الزيادة السكانية التي تؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة للأسر المصرية.

وأضاف رئيس جامعة طنطا: اتخذت الجامعة هذا الإجراء العملي متجاوزةً سياسات التوعية، مع الأخذ بها لأول مرة كإجراءات إثابة وتحفيز دون الانتقاص من حقوق المصريين التي كفلها لهم القانون والدستور، ودعماً لتحقيق حياة كريمة واقتصاد قوي ومستدام طبقًا للأجندة الوطنية رؤية مصر ٢٠٣٠ في نسختها الأخيرة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الإجراء لأول مرة بالجامعات المصرية وغالبًا بالمؤسسات المصرية؛ بهدف مجابهة واقعية وحقيقية لمشكلة الزيادة السكانية، ويعد بمثابة خلق فرص إثابة ومزايا للأسر الملتزمة بالحفاظ على حجم لا يزيد على طفلين، مؤكدًا أن ذلك غاية في الأهمية ونموذج عملي لمجابهة تحديات الزيادة السكانية التي تلتهم أية تنمية اقتصادية حقيقية.