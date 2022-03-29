وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا في الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات بأستراليا

كتب- أسامة علي:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل من المهندس رامي عازر الرئيس التنفيذي لشركة بابايروس الأسترالية، و تيد بيرت رئيس مجلس الإدارة بالشركة، و هبة نايل مديرة فرع الشركة بالقاهرة في القاهرة بحضور السفير محمد خيرت مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والمهندس رامي عازر يعد من أبرز المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وهو الرئيس التنفيذي لشركة بابايروس الأسترالية، والتي تمتلك براءة اختراع لتقنية وخطوط إنتاج تحويل مخلفات زراعات الموز إلى بدائل خشبية ولب ورق وكرتون وأسمدة سائلة وتصنيع أطباق كرتون لتعبئة الغذاء.

رحبت مكرم، بالمهندس رامي عازر وباقي الحضور، موضحة أن هذا اللقاء يأتي في ضوء دعم استراتيجية الدولة لدعم توطين الصناعات المختلفة في مصر ونقل الخبرات المتعددة إلى الوطن، وصولًا لأفضل استراتيجيات لطرح الفرص الغنية التي ممكن أن تقدمها شركة بابايروس الأسترالية للسوق المصري.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن كافة المقترحات والتوصيات التي شهدها اللقاء سيتم بحثها مع الجهات المعنية، للخروج بإطار واضح لتعظيم التعاون مع الخبراء والاستفادة من جهودهم والاعلان عن كافة النتائج والمشروعات التي سيتم تنسيقها مع مختلف الوزارات والهيئات خلال مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، مشيدة بجهود علماء وخبراء مصر تستطيع في ضخ الاستثمارات في السوق المصري، والإسهام في خطط التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل للمتخصصين في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب المهندس رامي عازر عن تقديره لجهود وزيرة الهجرة، ليس فقط في ربط المصريين في الخارج بوطنهم الأم ولكن أيضا لإشراكهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأشار عازر إلى أن هذه هي الزيارة الثانية له إلى مصر بغرض توسيع نشاط الشركة ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات إلى أرض الوطن والتي تعد من المشروعات الرائدة عالميًا.