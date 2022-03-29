رمضان 2022.. الأرصاد تكشف تفاصيل أول يوم في الشهر الكريم

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال أول رمضان الكريم 1443 هجرية الموافق 2022.

وقالت منار لمصراوي: "من المتوقع أن تشهد البلاد أول يوم رمضان ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بدءًا من يوم الجمعة وحتى السبت المقبل والذي يوافق أول يوم صيام في شهر رمضان".

وأضافت أنه من المتوقع، أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى حوالي 36 درجة مئوية، لتشهد البلاد أجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار، باردة خلال فترات الليل، موضحة أن هذا الارتفاع يكون على كافة مناطق الجمهورية، من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، والأجواء ستكون شديدة الحرارة.

وتابعت منار: "بننصح المواطنين، بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في أول يوم رمضان لأن نسب الرطوبة في الكتل الهوائية بتكون منخفضة، فلو المواطن متعرضش مباشرة لأشعة الشمس هيكون الإحساس بدرجات الحرارة ذات الـ 36 درجة أقل، وبالتالي لن نشعر بها مثل فصل الصيف كون نسب الرطوبة تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة".

وشددت على ضرورة المتابعة الجيدة للنشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كون هذه الفترة تتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة خصوصا في درجات الحرارة، والفارق كبير جدا بين درجة الحرارة العظمى والصغرى والذي يصل بين 10 أو أكثر من 15 درجة مئوية في بعض الأيام، مع استمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل ونخلي بالنا من الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

كما نصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، السائقين وقائدي المركبات، بضرورة القيادة بهدوء تام على الطرق واتباع كافة تعليمات الهيئة العامة للمرور.