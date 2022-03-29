سليمان وهدان يعلن موافقة الوفد على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب الوفدي سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، لتكون اعتبارًا من الأول من أبريل 2022.

وأضاف في كلمته امام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء أن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة لدى طبقة كبيرة من جموع الشعب المصرى موجهًا شكر خاص للقيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وجه الحكومة بإتخاذ إجراءات عديدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار في ظل الأزمة العالمية التي يمر بها العالم بالإضافة إلى تعجيل صرف زيادة المعاشات والعلاوات الدورية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأوضح "وهدان"، أن المشروع وقائي لما يحدث نتيجة التضخم بالإضافة إلى أنه يقلل الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.