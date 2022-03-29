إنفوجراف| "الزراعة في كل مصر -٣٤" يكشف عن أنشطة المديريات والطب البيطري في أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٣٤ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٨ مارس الجاري.

وشنَّت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، هذا الأسبوع، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 7 أطنان و311 كجم لحوماً ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر الحكومية، وتم الانتهاء من تخصيص 6365 رأسًا ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتم عقد 14 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية ندوة إرشادية بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لحث المزارعين على توريد محصول القمح والاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماعًا مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية لمناقشة استعدادات موسم توريد القمح، وتم إزالة 12 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، وتم تنفيذ مدرسة حقلية لمحصول القطن، فضلًا عن 36 ندوة إرشادية بجميع مراكز المحافظة تناولت عدداً من الموضوعات على رأسها الاستخدام الأمثل للمبيدات ومراكز تجميع الألبان والري الحديث.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية ١٨ حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم؛ حيث تم ضبط 656 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم ومصنعاتها ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم المرور على 11 معرض من معارض أهلًا رمضان؛ لضمان كفاءة المعروض فيها من اللحوم، وتم الانتهاء من تحصين أكثر من 147 ألف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين أكثر من 2000 جرعة ضد مرضى التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام و التسمم الدموي، وتم تنظيم 52 ندوة إرشادية و65 لقاء إرشادياً، للتوعية بالمشروعات القومية مثل إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان للحصول على كوب لبن آمن وصحي وتحسين سلالات الماشية والحملة القومية للتوعية ضد مرض إنفلونزا الطيور.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية اجتماعا مع مديري الإدارات الزراعية والإصلاح الزراعي، لمناقشة استعدادات موسم حصاد وتوريد القمح، وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ اجتماعاً مع مديري الجمعيات بمركز قلين لزيادة التوعية ولبذل مزيد من الجهد لتوريد أكبر كمية من القمح لا تقل عن الكمية المقررة.

وشنت مديرية الزراعة بالنوبارية، حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات، وتم المرور على المحاصيل الشتوية؛ وعلى رأسها محصول القمح.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اجتماعًا مع قيادات المديرية؛ لبحث استعدادات موسم توريد القمح، وتم إزالة 2 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية اجتماعًا مع مسؤولي المديرية لبحث استعدادات موسم توريد القمح، وشنت مديرية الطب البيطري حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 47 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم الانتهاء من تحصين 33 ألفًا و932 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد عدد 18 ندوة إرشادية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة حقول محصول القمح، والتواصل مع المزارعين لتشجيعهم على توريد المحصول.

وأعلنت المديرية الزراعية بمحافظة الفيوم عن تكثيف حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: طامية، أبشواي، كما تم المرور على حقول القمح، وتم عقد اجتماع موسع بحضور وكيل الزراعة والتموين بالفيوم ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بشأن توريد القمح.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط بحضور محافظ أسيوط اجتماعاً موسعاً لحث المزارعين على توريد القمح؛ حضره كل الجهات والإدارات المعنية بالتوريد وكذلك بعض المزارعين؛ استعدادًا لبدء موسم الحصاد وتسهيل التوريد بالتعاون مع التموين وتوعية المزارعين بذلك والاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة.

وشاركت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء في الاحتفال بمعرض زهور الربيع بمدينة شرم الشيخ، كما تم المشاركة في معرض أهلاً رمضان.

وأعلنت المديرية أيضاً الاستعداد لبدء حصاد القمح بجنوب سيناء، وتم استقبال عدد 37 طالبًا من معهد الطور الابتدائي بمدينة الطور في زيارة ميدانية لبعض الزراعات الموجودة بالصوب الزراعية بالمديرية.

وقام الإنتاج الحيواني بجولة بقطاع الزراعة بجنوب سيناء وتلقى طلبات المعاينة من المواطنين لاستخراج ترخيص تشغيل مؤقت لمزارعهم ، كما تم تسليم تراخيص تشغيل المزارع (الماشية) للبعض منهم.

وبدأت المديرية لتسويق دواجن التسمين لعدد ٨٠٠٠ دجاجة بأسعار البورصة المصرية، وتم تخفيض قيمة الذبح والتجهيز من خمسة جنيهات للدجاجة إلى ثلاثة جنيهات؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين بجنوب سيناء.