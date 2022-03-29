بثنية توكل تقدم قضايا الأسرة بشكل عصري ببرنامج "أهلا بالستات" على ام بي سي مصر

كتب- مينا غالي:

تقدم الإعلامية بثينة توكل برنامج "أهلا بالستات"، بقناة ام بي سي مصر، والذى يناقش اهتمامات المرأة في كل محافظات مصر ، حيث استطاعت بثينة من خلال البرنامج تحقيق ردود أفعال واسعة ومميزة.

من ناحيتها قالت بثنية توكل إنها سعيدة بردود الفعل علي البرنامج والذي يُقدم مزجا بين قضايا الأسرة والمُجتمع بصورة غير تقليدية.

وأوضحت أنها على المُستوي الشخصي مهتمة بقضايا المرأة وسبق أن قامت بدراسات أكاديمية عن تمكين المراة ودورها في بناء المُجتمع وتأمل أن يكون البرنامج نافذة يومية مميزة لكل أفراد الأسرة.​

والإعلامية بثينة توكل تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحصلت على الماجستير في الاقتصاد من أحد الجامعات الفرنسية.

وبرنامج "أهلا بالستات" يذاع من الأحد للخميس فى الساعة الثانية ظهرًا، على قناة أم بي سي مصر ويهتم بكل أمور المرأة وتمكينها ويستضيف الشخصيات النسائية الفريدة والناجحة فى كافة المجالات.