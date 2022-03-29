​التعليم تكشف حقيقة إجازة المدارس في أول يوم رمضان

كتب- أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن السبت 2 أبريل والذي يتزامن مع أول أيام شهر رمضان، سيكون يوم عمل قس المدارس التي تعمل يوم السبت من كل أسبوع.

وأكدت الوزارة، أن الدراسة منتظمة طوال شهر رمضان المبارك، مشددة على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام 2021/2022، كما نفت كل ما يتردد حول الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، وجروبات أولياء الأمور.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لا يتم أي استثناءات للطلاب أو المعلمين، مؤكدة أن الحضور إجباري على طلاب الصف الرابع والمعلمين بالمدارس التي لا تعمل يوم السبت بسبب امتحانات الشهرية للصف الرابع الابتدائي.​