استقال من منصبه.. أبرز المعلومات عن الأنبا أنطونيوس بطريرك الكاثوليك الراحل

كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم، رحيل مثلث الرحمات غبطة الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، عقب مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء.

ويستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن الأنبا أنطونيوس نجيب على النحو التالي:

- وُلد في 18 مارس 1935 في سمالوط، بمحافظة المنيا، وهو البطريرك السابق للكنيسة القبطية الكاثوليكية، والبطريرك الشرفي لها حاليًا، والرئيس السابق لسينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

- رُسم كاهنًا في 30 أكتوبر 1960 على يد البطريرك إسطفانوس الأول.

- حصل على الماجستير عام 1962 من الكلية الإكليريكية، وكذلك عام 1964 من الكلية الإكليريكية بروما.

- تمت سيامته مطرانًا على المنيا في 9 سبتمبر 1977 بوضع يد البطريرك آنذاك إسطفانوس الأول و شارك في ذلك الأساقفة أثناسيوس أبادير وإسطفانوس غطاس.

- بقي في منصب مطران المنيا إلى استقالته منه في 29 سبتمبر 2002.

- انتخب بالإجماع من قبل أعضاء المجمع البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية في اجتماعها بتاريخ 30 مارس 2006 ليشغل منصب البطريرك، وذلك بعد أن تقدم البطريرك السابق الكاردينال إسطفانوس الثاني باستقالته لظروف صحية.

- في 21 نوفمبر 2010 قام البابا بينديكت السادس عشر بترقية الأنبا أنطونيوس نجيب لرتبة كاردينال لينضم إلى مجلس الكرادلة، و قدم استقالته بعد ذلك من منصب البطريركية في 15 يناير 2013.

- عندما كان مطرانًا على المنيا قام برسامة باسيليوس فوزي كاهنًا في 1980 و من ثم شارك في رسامته أسقفًا للمنيا في 2019.

- يجيد 4 لغات هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، وله العديد من الأنشطة الاجتماعية والمؤلفات بالعربية والإنجليزية.

- توفى اليوم عن عمر يناهز 87 عامًا.