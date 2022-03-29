ننشر المواعيد الرسمية لمترو الأنفاق في رمضان

كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل لمترو، جدول مواعيد التشغيل بالخطين الأول والثاني، حيث ستكون بداية التشغيل وقيام أول قطارات من حلوان والمرج الجديدة وشبرا والمنيب الساعة 05.15 صباحًا طوال أيام الأسبوع.

وأضافت الشركة، أن تكون مواعيد القطارات الأخيرة من المحطات الانتهائية بالخطين الأول والثاني والثالث كالتالي:

- قيام آخر قطار من حلوان 12:18.

- قيام أخر قطار من المرج الجديدة: 12:30.

- قيام أخر قطار من شبرا: 12:40.

قيام أخر قطار من المنيب: 12:40.

ودول أخر قطار حلوان: 1:49.

وصول أخر قطار المرج الجديدة: 1:37.

وصول أخر قطار شبرا: 1:18

ودول أخر قطار المنيب: 1:18

يتم مقابلة الخط الأول والثاني بمحطة السادات: 1:00

يتم مقابلة الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة اتجاه المنيب: 12:55

يتم مقابلة الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة في اتجاه شبرا: 1:08

وأشارت الشركة إلى أنه يتم التنسيق بين غرفة التحكم المركزي للخط الثاني والثالث يوميًا للتأكيد على مقابلة القطارات بمحطة العتبة وعدم قيام آخر قطار من العتبة بالخط الثالث في اتجاه عدلي منصور إلا بعد التسيق التام مع غرفة التحكم المركزي بالخط الثاني، موضحة أنه تم إخطار الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة الخط الثالث للمترو.​