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توفى أثناء أداء صلاة العصر.. وزير الأوقاف يوجه إعانة عاجلة لأسرة إمام بالشرقية

11:52 م الإثنين 28 مارس 2022
توفى أثناء أداء صلاة العصر.. وزير الأوقاف يوجه إعانة عاجلة لأسرة إمام بالشرقية

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصرف مبلغ ٣٠ ألف جنيه، إعانة فورية وعاجلة لأسرة الإمام المتوفى بالشرقية الشيخ صالح علي محمود محمد الحد والذي وافته المنية يوم الأحد ٢٧/ ٣/ ٢٠٢٢م أثناء تواجده بمسجد النقراشي بناحية أبراش بمركز مشتول السوق، لإقامته شعائر صلاة العصر.

ووجه وزير الأوقاف، بسرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرته، وتوجيه مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الشرقية لتقديم واجب العزاء للأسرة.

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