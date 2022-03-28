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رئيسة "قومي المرأة" عن الرئيس السيسي: الداعم الأول للمرأة المصرية

11:48 م الإثنين 28 مارس 2022
رئيسة "قومي المرأة" عن الرئيس السيسي: الداعم الأول للمرأة المصرية

رئيسة قومي المرأة

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كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عصر اليوم في جلسه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس ناقشت الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر الحلول والمقترحات التي تدور حولها.

استهلت مرسي كلمتها بتوجيه الشكر للرئيس السيسي الداعم الأول للمرأة المصرية والشكر الأسمى على إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إعمالًا بالاستحقاق الدستوري المادة رقم 41، كما وجهت الشكر إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وأعضاء المجلس على مناقشة هذا الموضوع المهم وعلى الدراسة التي تقدمت بها الدكتورة سهير عبدالسلام عضوة مجلس الشيوخ.

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