وكيل المحامين: لهذا السبب أصدرنا بيانًا بشأن مكان جنازة النقيب الراحل رجائي عطية

كتب- مينا غالي:

أكد مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، أن مجلس النقابة توجه برسالة إلى رئيس الجمهورية بعد التعنت الذي لاقاه بشأن إقامة عزاء الراحل رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.

وكان مجلس نقابة المحامين، أصدر بيانًا الاثنين، بشأن مكان إقامة جنازة النقيب الراحل رجائي عطية.

وقال سخي لـ"مصراوي": "العزاء أقيم في مكان غير ملاءم، ومنذ الأمس ونحن في تلك المشكلة، ورغم سداد كافة الرسوم الخاصة بالقاعات والحصول على موافقة وزارة الأوقاف".

وأضاف: "كنا نعلم بأن شخصيات مهمة ستحضر لتقديم واجب العزاء، خاصة وأن الفقيد كان شخصية لها قدرها ومكانتها في المجتمع، ولولا أن تم فتح فيلا أحد أصدقاءه المجاورة للمسجد، لتعرضنا لحرج شديد.. والحمدلله أننا أقمنا العزاء".