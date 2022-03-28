السياحة تعقد اجتماعا تعريفيا مع القائمين على برنامج "التمويل الأخضر"

(مصراوي):

أقيم مساء اليوم إجتماع تعريفي مع القائمين على برنامج "التمويل الأخضر لصناعة الضيافة وقطاع الفنادق في مصر" والذي تموله مؤسسة التمويل الدولية IFC بهدف دعم إعادة تأهيل الفنادق الخضراء وتعزيز وتمويل التحولات الخضراء، وذلك على هامش الاجتماع الـ٤٨ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

حضر الاجتماع الدكتورة نشوي طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، وساندرا فريد المستشار الإقتصادي لوزير السياحة والآثار والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات وعدد من ممثلي غرفة الفنادق وممثلي كبري الفنادق المصرية.

وأكدت الوزير مفوض داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات بالوزارة على أهمية هذا اللقاء والذي يعد فرصة كبيرة لتوفير التسهيلات المالية للفنادق في مصر وإقامة سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى التحول الأخضر وتحفيز وإنتعاش القطاع السياحي.

ومن جانبها قالت د. نشوي طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة: إن المؤسسة أبدت استعدادها التام للتعاون مع الفنادق المصرية التي تسعي إلى الحصول على شهادات بيئية والتحول إلى مصادر طاقة مستدامة.

فيما أشارت ساندرا فريد المستشار الإقتصادي لوزير السياحة والآثار أن اللقاء تناول بحث خلق آليات تمويل مختلفة للقطاع السياحي بهدف الوصول إلى بنية تحتية خضراء ومستدامة، وإطلاق مبادرات مختلفة في هذا الصدد.

وخلال الإجتماع استعرضت ناتليا بايونا Natalia Bayona رئيس وحدة الإبداع والتعليم والإبتكار بمنظمة السياحة العالمية من خلال عرض تقديمي أوجه التعاون التي يمكن العمل عليها مع مصر في إطار تحقيق الهدف المرجو من البرنامج.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي بالتنسيق مع الأمانة العامة للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، الأمر الذي يؤكد شراكة بناءة ومثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية الـ IFC وهي واحدة من مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في البلدان النامية.