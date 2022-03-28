بالصور.. نجيب ساويرس يقدم واجب العزاء في رجائي عطية

إعادة اختيار عمرو موسى عضوًا في حكماء إفريقيا في دورتها الجديدة

تصوير- هاني رجب:

حرص المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري الشهير، على تقديم واجب العزاء في رجائي عطية نقيب المحامين، الذي توفى صباح أمس الأول إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

ويواصل عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع توافدهم على فيلا مجاورة لمسجد عمر مكرم بميدان التحرير والمملوكة لرجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل، لأداء واجب العزاء، وعلى رأسهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، أحمد قذاف الدم، ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة الأسبق، والكابتن حسن حمدي، ورجل الأعمال ابراهيم كامل، والمهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر، ومصطفى ومحمود بكرى وعدد من المحامين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وغيرهم.

وألغت وزارة الأوقاف منذ قليل، مراسم عزاء الدكتور الراحل رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، والذي كان من المقرر إقامته بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإغلاق جميع دار المناسبات وفتحها بداءا من الأول من شهر رمضان المبارك.

​