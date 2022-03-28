زكريا عزمي ومرتضى منصور في عزاء رجائي عطية (صور)

إعادة اختيار عمرو موسى عضوًا في حكماء إفريقيا في دورتها الجديدة

تصوير- هاني رجب:

يواصل عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع توافدهم على فيلا مجاورة لمسجد عمر مكرم بميدان التحرير والمملوكة لرجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل، لأداء واجب العزاء في رجائي عطية نقيب المحامين، الذي توفى صباح أمس الأول إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

ومن أبرز الشخصيات التي حضرت في الساعات الأولى للعزاء، زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وأحمد قذاف الدم، ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة الأسبق، والكابتن حسن حمدي، ورجل الأعمال إبراهيم كامل، والمهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر، ومصطفى ومحمود بكري ومرتضى منصور وعدد من المحامين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.