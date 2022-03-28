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مطور عقاري: مصر تحتاج لخلق "التريند" لتصدير العقارات

08:50 م الإثنين 28 مارس 2022
مطور عقاري: مصر تحتاج لخلق "التريند" لتصدير العقارات

العقارات

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كتب ـ محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد منصور، مطور عقاري، إن مصر دولة كبيرة لم تأخذ حقها في السوق العالمي من التسويق، وأرى أنه ذلك يتعلق بأمرين إن المنتج العقاري غير جيد بشكل كافي للتسويق أو إننا لا نسوق له بالشكل الكافي.

وأضاف "منصور" خلال كلمته في الدائرة مستديرة لمناقشة تصدير العقار، إن معظم العمليات البيعية التي تمت كتصدير عقاري كانت للخليج، إذ أنهم يعرفون مصر والمنتج العقاري متقارب لحد كبير.

ولفت إلى ضرورة تحديد البلاد المستهدفة التصدير لها، فالأمر لا يتعلق بالمعارض فقط، قائلا: "الموضوع لازم يأخد وقته ويحتاج للاستمرار في التسويق والمشاركة في المعارض".

وأكد أن إمارة دبي كمثال للتسويق والتصدير العقاري، فنحن نحتاج إلى خلق "التريند" في مصر، والدولة خلقت ذلك خلال السنوات الأخيرة بالمشروعات التي أنجزتها.

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