قذاف الدم وفخري عبدالنور ومصطفى بكري في عزاء رجائي عطية (صور)

تصوير- هاني رجب:

يواصل عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع توافدهم على فيلا مجاورة لمسجد عمر مكرم بميدان التحرير والمملوكة لرجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل، لأداء واجب العزاء في رجائي عطية نقيب المحامين، الذي توفى صباح أمس الأول إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

ومن أبرز الشخصيات التي حضرت في الساعات الأولى للعزاء، أحمد قذاف الدم، ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة الأسبق، والكابتن حسن حمدي، ورجل الأعمال إبراهيم كامل، والمهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر، ومصطفى ومحمود بكري وعدد من المحامين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وألغت وزارة الأوقاف منذ قليل، مراسم عزاء الدكتور الراحل رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، والذي كان من المقرر إقامته بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإغلاق جميع دار المناسبات وفتحها بدء من الأول من شهر رمضان المبارك.