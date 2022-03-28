Masrawy logo white

إعلان

القومي للمرأة يشارك في احتفالية محافظة القاهرة بيوم المرأة المصرية

07:00 م الإثنين 28 مارس 2022
القومي للمرأة يشارك في احتفالية محافظة القاهرة بيوم المرأة المصرية

احتفالية محافظة القاهرة بيوم المرأة المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة ممثلاً في الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس، ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، في احتفالية محافظة القاهرة بيوم المرأة المصرية التي نظمتها المحافظة بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من الأمهات.

وفي كلمتها أكدت هجرس ترحيب المجلس القومي للمرأة بالمشاركة في احتفالية محافظة القاهرة بيوم المرأة المصرية، مؤكدة أن الاحتفالية تأتي ترجمة لحرص القيادة السياسية على إعلاء قيمة المرأة المصرية ووضعها في المكانة التي تستحقها.

محافظ و شنط تبدأ من 50 جنيه من أمازون و مصراوي

إشتري الآن
القومي للمرأة يوم المرأة المصرية هبة هجرس
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا