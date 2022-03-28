القومي للمرأة يشارك في احتفالية محافظة القاهرة بيوم المرأة المصرية

كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة ممثلاً في الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس، ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، في احتفالية محافظة القاهرة بيوم المرأة المصرية التي نظمتها المحافظة بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من الأمهات.

وفي كلمتها أكدت هجرس ترحيب المجلس القومي للمرأة بالمشاركة في احتفالية محافظة القاهرة بيوم المرأة المصرية، مؤكدة أن الاحتفالية تأتي ترجمة لحرص القيادة السياسية على إعلاء قيمة المرأة المصرية ووضعها في المكانة التي تستحقها.