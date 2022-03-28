وزير التموين: 100% نسب صرف السلع التموينية لشهر مارس.. وصرف مقررات أبريل قبل رمضان
كتب- مصراوي:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه أصدر توجيهات لشركتي الجملة العامة والمصرية بصرف الاستعاضات الأولى لشهر أبريل المقبل.
وأكد المصيلحي أنه شدد على رئيسَي شركتَي الجملة، الاهتمام بالجودة المطلوبة بالسلع وتوفير 27 سلعة مقررة للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاج إليه منها.
وأشار وزير التموين إلى أنه قد وجه بضخ كميات كبيرة من السلع بمخازن الشركتين التي تصل إلى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية، ومتابعتها التدخل في حال زيادة طلب المواطن على أية سلعة.
وأضاف وزير التموين أن نسب صرف السلع التموينية لشهر مارس قد وصل إلى 100%، مشيرًا إلى أن الوزارة تضخ يوميًّا ثلاثة آلاف طن زيت مناصفة بين اللتر والـ800 جرام و4000 طن سكر و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة بمنافذ الصرف.
وصرح أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، بأن بداية صرف السلع التموينية سيكون متوافقًا مع بداية شهر رمضان؛ وهو ما سيخفف العبء على المواطن في هذا الشهر الكريم أيضًا بعد انتشار معارض أهلاً رمضان والتخفيضات الموجودة بها.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير قد شدد على مديريات التموين بضرورة المتابعة ورصد أية مخالفات من منافذ والتعامل معها قانونيًّا، مشيراً إلى أن مديريات التموين سوف تقوم يوميًّا بعمل حملات على منافذ الصرف؛ للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، والذي تدفع فيه الدولة ما يصل إلى 36 مليار جنيه سنويًّا لتوفير السلع الغذائية على بطاقة الدعم.
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