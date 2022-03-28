وزير التموين: 100% نسب صرف السلع التموينية لشهر مارس.. وصرف مقررات ‏أبريل قبل رمضان

كتب- مصراوي:



قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، إنه أصدر توجيهات لشركتي الجملة العامة ‏والمصرية بصرف الاستعاضات الأولى لشهر أبريل المقبل.



‏وأكد المصيلحي أنه شدد على رئيسَي شركتَي الجملة، ‏الاهتمام بالجودة المطلوبة بالسلع وتوفير 27 سلعة مقررة ‏للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاج إليه منها.‏



‏وأشار وزير التموين إلى أنه قد وجه بضخ كميات كبيرة من السلع بمخازن ‏الشركتين التي تصل إلى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية، ‏ومتابعتها التدخل في حال زيادة طلب المواطن على أية سلعة.



‏وأضاف وزير التموين أن نسب صرف السلع التموينية لشهر ‏مارس قد وصل إلى 100%، مشيرًا إلى أن الوزارة تضخ ‏يوميًّا ثلاثة آلاف طن زيت مناصفة بين اللتر والـ800 جرام ‏و4000 طن سكر و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة ‏بمنافذ الصرف.



وصرح أحمد كمال، معاون ‏الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، بأن بداية صرف السلع ‏التموينية سيكون متوافقًا مع بداية شهر رمضان؛ وهو ما ‏سيخفف العبء على المواطن في هذا الشهر الكريم أيضًا بعد ‏انتشار معارض أهلاً رمضان والتخفيضات الموجودة بها.



‏وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير قد شدد على ‏مديريات التموين بضرورة المتابعة ورصد أية مخالفات من ‏منافذ والتعامل معها قانونيًّا، مشيراً إلى أن مديريات التموين ‏سوف تقوم يوميًّا بعمل حملات على منافذ الصرف؛ للتأكد من ‏وصول الدعم إلى مستحقيه، والذي تدفع فيه الدولة ما يصل إلى 36 مليار جنيه سنويًّا لتوفير السلع الغذائية على بطاقة ‏الدعم.‏