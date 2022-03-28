Masrawy logo white

إعلان

وزير التموين: 100% نسب صرف السلع التموينية لشهر مارس.. وصرف مقررات ‏أبريل قبل رمضان

05:48 م الإثنين 28 مارس 2022
وزير التموين: 100% نسب صرف السلع التموينية لشهر مارس.. وصرف مقررات ‏أبريل قبل رمضان

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، إنه أصدر توجيهات لشركتي الجملة العامة ‏والمصرية بصرف الاستعاضات الأولى لشهر أبريل المقبل.

‏وأكد المصيلحي أنه شدد على رئيسَي شركتَي الجملة، ‏الاهتمام بالجودة المطلوبة بالسلع وتوفير 27 سلعة مقررة ‏للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاج إليه منها.‏

‏وأشار وزير التموين إلى أنه قد وجه بضخ كميات كبيرة من السلع بمخازن ‏الشركتين التي تصل إلى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية، ‏ومتابعتها التدخل في حال زيادة طلب المواطن على أية سلعة.

‏وأضاف وزير التموين أن نسب صرف السلع التموينية لشهر ‏مارس قد وصل إلى 100%، مشيرًا إلى أن الوزارة تضخ ‏يوميًّا ثلاثة آلاف طن زيت مناصفة بين اللتر والـ800 جرام ‏و4000 طن سكر و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة ‏بمنافذ الصرف.

وصرح أحمد كمال، معاون ‏الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، بأن بداية صرف السلع ‏التموينية سيكون متوافقًا مع بداية شهر رمضان؛ وهو ما ‏سيخفف العبء على المواطن في هذا الشهر الكريم أيضًا بعد ‏انتشار معارض أهلاً رمضان والتخفيضات الموجودة بها.

‏وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير قد شدد على ‏مديريات التموين بضرورة المتابعة ورصد أية مخالفات من ‏منافذ والتعامل معها قانونيًّا، مشيراً إلى أن مديريات التموين ‏سوف تقوم يوميًّا بعمل حملات على منافذ الصرف؛ للتأكد من ‏وصول الدعم إلى مستحقيه، والذي تدفع فيه الدولة ما يصل إلى 36 مليار جنيه سنويًّا لتوفير السلع الغذائية على بطاقة ‏الدعم.‏

محافظ و شنط تبدأ من 50 جنيه من أمازون و مصراوي

إشتري الآن
صرف السلع التموينية شهر رمضان وزارة التموين

الخبر التالى:

الطقس غدا.. الأرصاد تعلن حالة الجو ليوم الثلاثاء 29 مارس
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا