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غدا.. مصر للطيران تسير رحلة لنقل مشجعي المنتخب القومي

05:47 م الإثنين 28 مارس 2022
غدا.. مصر للطيران تسير رحلة لنقل مشجعي المنتخب القومي

مصر للطيران

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كتب - محمد عبيد

تسير شركة مصر للطيران، غدا الثلاثاء، رحلة خاصة لنقل مشجعي المنتخب القومي إلى العاصمة السنغالية داكار، لمؤزارة المنتخب في مباراة الإياب مع نظيره السنغالي المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم فى قطر 2022.
وقالت مصادر مطلعة بالمطار: تغادر رحلة مصر للطيران، مطار القاهرة برقم جدولي 3042، على متنها 300 راكبا من مشجعي المنتخب، حيث من المقرر أن يتم إنهاء إجراءات سفرهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتسهيلات خاصة أيضا من قبل فرق العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريبه الرئيسي اليوم على الملعب المستضيف لمباراة السنغال غدا، حيث يدخل منتخب مصر في مواجهة قوية عندما يلعب أمام السنغال غدا في داكار في إياب الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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