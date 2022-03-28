فايزر تسحب دواءً للضغط.. ومصدر يكشف موقف مصر

كتب - أحمد جمعة:

قررت شركة "فايزر" للأدوية، سحب دواء لمعالجة ارتفاع ضغط الدم، يُوزّع تحت ثلاثة أسماء.

والدواء هو "Accuretic"، وله اثنين من البدائل الأقل سعرًا المصرح بها من العقار. وتعالج هذه الأدوية ارتفاع ضغط الدم، الذي يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة المحتملة مثل السكتات الدماغية.

وبحسب "سي إن إن"، فإن عملية الإسترجاع تمت طوعية، ومردّها إلى الأقراص التي تحتوي على مستويات أعلى من النتروزامين، الأمر الذي يعرّض المريض لخطر الإصابة بالسرطان، رغم أنّ شركة "فايزر" أفادت في بيان صحفي أن لا وجود لخطر مباشر على المرضى الذين يتناولون هذا الدواء.

وبحسب مصدر بوزارة الصحة، فإن هذا غير مسجل في مصر، وبالتالي لا توجد أي إجراءات متعلقة به بعد قرار الشركة بسحبه.

وقال المصدر لمصراوي: "أي مستحضر غير مسجل في هيئة الدواء المصرية لا يكون موجودًا في مصر، وحال وجود عبوات منها في الأسواق تكون دخلت إلى البلاد بطريقة غير شرعية، ونُطلق عليها أدوية مُهربة".

وفي كل الأحواء، يؤكد المصدر أن هذا الدواء لا يتوفر في مصر.