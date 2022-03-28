على هامش مؤتمر "التراث والحداثة".. افتتاح معرض كتاب بفرع جامعة الأزهر بالدراسة

كتب - محمود مصطفى:

افتتح مجمع البحوث الإسلامية، الاثنين، معرضا للكتاب على هامش فعاليات المؤتمر العلميّ الدوليّ "التراث والحداثة في اللغة والتاريخ"، الذي يعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمقر جامعة الأزهر بالدراسة.

وشارك في الافتتاح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن إقامة المعارض المستمرة لطلاب جامعة الأزهر تمثل إضافة قوية خاصة على المستوى الفكري والثقافي؛ حيث تهدف إصدارات السلسلة العلمية لمجمع البحوث الإسلامية إلى محاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم، والتأكيد على أهمية المواطنة والتعايش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، إضافة إلى الإصدارات العلمية المتنوعة.

وأوضح أن المعرض يأتي في إطار الجهود التوعوية للمجمع في العديد من الميادين الحيوية ومنها الجامعات وما تضمه من أعداد هائلة من الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجا للتوعية والتثقيف والدعم المعرفي في مختلف المجالات العلمية والفكرية، وذلك لحمايتهم من الاستقطاب الفكري من جماعات الإرهاب والتطرف.