رفع الجلسة العامة للشيوخ ومعاودة الانعقاد 10 أبريل

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 10 أبريل المقبل.

وقبيل رفع الجلسة توجه بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم، قائلا: يهل علينا الأيام القادمة شهر رمضان المُعظم، شهر النفحات والبركات، ولا يسعني ونحن نستقبل أيام الرحمة والمغفرةإلا أن أدعو المولى عز وجل، راجيًا أن يُعيده على مصر قيادة وشعبًا بالتقدم والرخاء.

وتابع: انتهز هذه المناسبة الجليلة لأتقدم باسمي وباسمكم جميعًا لرئيس الجمهوريةـ وللشعب المصري بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكلّ عام وشعوب الأمة الإسلامية بخير وأمن وأمان وسلام، وكل عام وأنتم بخير.