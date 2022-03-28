الكنيسة الكاثوليكية تعلن تفاصيل قداس وجناز الأنبا أنطونيوس نجيب البطريرك الشرفي

كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، مراسم صلاة القداس والجناز لمثلث الرحمات غبطة الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، والذي رحل عن عالمنا اليوم.

وأوضحت الكنيسة أنه تم تحديد مواعيد الصلاة والجناز، لغبطة الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر في المواعيد التالية:

١- الاثنين ٢٨ مارس: من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء: عرض الجثمان بالكاتدرائية، للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين.

٢- الثلاثاء ٢٩ مارس: من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا: للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين، وكذلك من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساء، من أجل الصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع.

٣- الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢: ستكون صلاة القداس الإلهي والجناز في الثانية عشر ظهرًا.

٤- يستقبل آباء السينودس البطريركي المقدس، والإكليروس العزاء بقاعة كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، وذلك يوم الأربعاء ٣٠ مارس من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساء.