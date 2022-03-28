وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية لـ٣٢٢٤ موقعًا بمختلف المحافظات ضمن "حياة كريمة"

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع المهندس على منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة؛ لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة، والتي يتم تنفيذها بمختلف المحافظات في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.

واستعرض عبد العاطي مساهمة الهيئة المصرية العامة للمساحة ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)؛ لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بالمواقع التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة، حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ ما يقرب من ٣٢٢٤ موقعًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وتسهم هيئة المساحة في العديد من المشروعات القومية الأخرى؛ حيث تقوم الهيئة حاليًّا بأعمال الرفع المساحي لمنطقة مشروع تنمية جنوب الوادي، بغرض إنشاء خرائط كنتورية بمقايس (١ :٥٠٠٠) و(١ :٢٥٠٠٠) ، وتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمسار مشروع مستقبل مصر (الدلتا الجديدة) بطول ٤٠ كيلومترًا بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وأعمال الرفع المساحي لمشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية- مدينة العلمين الجديدة- مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

وتسهم هيئة المساحة في تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل؛ مثل شبكة الطرق الجديدة (الطريق الدائري الإقليمي- الطريق الدائري الأوسطي- محور جيهان السادات- محور ٢٦ يوليو- محور الفريق كمال عامر- محور إمبابة/ البراجيل- محور شمال الأقصر- محور منفلوط- محور روض الفرج- شبرا/ بنها الحر- تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان)، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتي زايد و(٦) أكتوبر.

وتقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (٢٢٣) مدينة و(٤٢٠٠) قرية و(٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع، وذلك على (٤) مراحل تنفيذية، حيث تم الانتهاء من المراحل الثلاث الأولى وجار الإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة.

وتشارك الهيئة في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة؛ حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لعدد ما يقرب من ٦٠ ألف طلب وتدقيق احداثيات ٥٣ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريباً.

وتقوم هيئة المساحة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية والشركات المتخصصة في مجال التحول الرقمي ضمن أعمال مشروع الكود العقاري المزمع تنفيذه بمدينة بورسعيد كمرحلة أولى وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي لمواكبة التطور الحالي في جميع المجالات وما تشهده الدولة من مشروعات قومية وتنموية على مختلف الأصعدة.

وتقوم هيئة المساحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية، خرائط الوطن العربي ودول حوض النيل وإفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر، لنشرها قريباً على الموقع الرسمي لهيئة المساحة ووزارة الخارجية مع إمكانية التحميل مجاناً من الموقع، بالإضافة إلى توزيعها على السفارات.

وتقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة في إطار حصر أملاك الدولة بمختلف الجهات، بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الري وهيئة السكة الحديد، بالإضافة إلى أملاك عدد من محافظات الجمهورية.

وقامت الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إعداد عدد (٩٤) أطلس تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام ١٩٤٢، مع تدريب العاملين بهيئة الأوقاف على استخدام الأعمال المنفذة فنياً، وجار الإعداد لعقد بروتوكول جديد بين الهيئتين لتنفيذ أعمال التطبيق المساحي وإعداد ملفات رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية مبين عليها كل الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف بمقتضى الأحكام والحجج الرسمية.

وقامت الهيئة بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطي الدلتا ووادي النيل وزيادة عددها لتصل إلى (٤٢) محطة ثابتة موزعة بالجمهورية تتيح الإحداثيات الأفقيةX,Y بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم وجار تفعيلها لخدمة القطاعَين الحكومي والخاص.

ووجه عبد العاطي بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بمديريات المساحة بمختلف المحافظات والحرص على نهو كل الأعمال بالتوقيتات المحددة.