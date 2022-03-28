الطماطم بـ6.5.. ننشر أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

محافظ و شنط تبدأ من 50 جنيه من أمازون و مصراوي