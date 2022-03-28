الطماطم بـ6.5.. ننشر أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية
كتب- محمد سامي:
تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر مصراوي أسعار الخضروات والفواكه اليوم الاثنين.
- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.
- الكوسة بـ 12 جنيها.
- الجزر بـ 6 جنيهات.
- الخيار بـ 10.5 جنيه.
- الباذنجان الرومي بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومي بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 2 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 30 جنيها.
- الفلفل الألوان 23 جنيها.
- الليمون بـ 15 جنيها.
- فاصوليا 28 جنيها.
- بلح بارحي 34 جنيها.
- البسلة 12 جنيها.
- كمثرى لبناني 25 جنيها.
- تفاح إيطالي 23 جنيها.
- يوسفي سكري 7 جنيهات.
- برتقال بصرة 7 جنيهات.
- برتقال بلدي 5 جنيهات.
- الفراولة 13 جنيها.
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