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الطماطم بـ6.5.. ننشر أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

12:49 م الإثنين 28 مارس 2022
الطماطم بـ6.5.. ننشر أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتب- محمد سامي:

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎وينشر مصراوي أسعار الخضروات والفواكه اليوم الاثنين.

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 12 جنيها.

‏‎‏‎- الجزر بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومي بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومي بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 2 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 30 جنيها.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 23 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها.

- فاصوليا 28‎ جنيها.

‏- بلح بارحي 34 جنيها.

‏‎- البسلة 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبناني 25 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح إيطالي 23 جنيها.

‏‎- يوسفي سكري 7 جنيهات.

- برتقال بصرة 7 جنيهات.

- برتقال بلدي 5 جنيهات.

- الفراولة 13 جنيها.

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