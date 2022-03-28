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ننشر مواعيد عروض الصوت والضوء في رمضان

12:46 م الإثنين 28 مارس 2022
ننشر مواعيد عروض الصوت والضوء في رمضان

شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية

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كتب- يوسف عفيفي:

قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء فى مناطقها (الأهرامات - أبو سمبل– الكرنك - فيلة) خلال شهر رمضان.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك ليتناسب مع مواعيد الإفطار وإتاحة الفرصة للرواد بالتواجد في العروض خلال الشهر الكريم ليكون العرض الأول في منطقة الأهرامات الساعة الثامنة والنصف مساء ومنطقة الكرنك الساعة السابعة والنصف مساء ومنطقتي فيلة وأبو سمبل الساعة الثامنة مساء، كما تتيح لكل الجنسيات من السياح خدمة سماعات الترجمة الفورية مجانا.

وقال محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إنه قد تقرر تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء خلال شهر رمضان الكريم لتصبح المواعيد مناسبة للمصريين والعرب والأجانب على أن يتم تعديلها مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتابع عبدالعزيز: "وفي إطار تنشيط حركة السياحة الثقافية بشكل أكبر وتعريف العالم ماهية الحضارة المصرية تمنح الشركة تخفيضات للمجموعات والشركات على تذاكر العروض بكل المناطق".

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