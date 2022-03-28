اتحاد عمال مصر يؤكد الاستعداد للانتخابات العمالية المقررة في منتصف العام الجاري

القاهرة- أ ش أ:

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، أن الاستعدادات جارية لعقد جمعية عمومية للاتحاد العام خلال الأيام القادمة، مخاطباً النقابات العامة التي لم تعقد جمعياتها العمومية حتى الآن سرعة عقدها؛ استعدادا للانتخابات العمالية دورة 2022-2026 والمقرر إجراؤها منتصف العام الجاري.

وأوضح المجلس أن الاتحاد العام ونقاباته العامة ولجانه النقابية مستعدة للعملية الانتخابية طبقا للائحة والقانون المنظم لها تنسيقا مع الجهة الإدارية المشرفة على الانتخابات والمتمثلة في وزارة القوى العاملة.

وقال الأمين العام لاتحاد عمال مصر حسن شحاتة - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - إن جدول أعمال مجلس الإدارة يحتوي على موضوعات تنظيمية وقرارات ستُعرض على الجمعية العمومية بشأن تعديلات على لوائح ونظم خاصة بعلاقة الاتحاد بنقابته العامة وبالمؤسسات الثقافية والاجتماعية والسياحية التابعة؛ بهدف الاستثمار الأمثل لموارد وممتلكات الاتحاد ليعود بالنفع على التنظيم النقابي والعاملين فيه، ويمكنه بشكل أوسع على ممارسة نشاطاته ودوره دفاعا عن حقوق عمال مصر المشروعة.

وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعا كافة النقابات العامة التابعة له إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك من أجل النهوض بهذا التنظيم العمالي الأكثر تمثيلا للعمال، والذي يضم في عضويته ما يقرب من 4 ملايين عامل ويدافع عن حقوق أكثر من 25 مليون عامل هي حجم قوة العمل في مصر.

وأوضح شحاته أن هؤلاء الملايين من العمال وفي مقدمتهم اتحاداتهم يتعهدون بالمزيد من العمل والإنتاج لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية بالداخل والخارج، مثمنين كافة التوجيهات والقرارات الرئاسية، والحكومية والتي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للملايين من عمال مصر وتحقيق حياة كريمة لهم.​